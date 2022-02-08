Путин заявил о готовности предоставить Порошенко политическое убежище в России

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин, отметив, что тогда бывший украинский лидер «иронизировал много по этому вопросу».

«Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко, — прим. "Ленты.ру") наделал много ошибок в этом направлении», — отметил президент.

Также российский лидер назвал чрезмерным преследование экс-президента на Украине как государственного преступника. Путин заявил, что преследование Порошенко является незаконным.

Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. По заявлениям стороны обвинения, он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Правоохранители из Киева по тем же статьям преследуют другого оппозиционера, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.