Туристы разбились на самолете в самой безопасной для путешественников стране

Четверо туристов разбились при крушении самолета в Исландии, которая входит в число самых безопасных стран для путешественников. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что спасатели обнаружили тела четырех путешественников на дне крупнейшего озера Исландии Тингвадлаватн 6 февраля. Для поиска спецслужбы использовали подводную лодку и гидролокатор, однако достать погибших с глубины 48 метров не удалось из-за плохих погодных условий.

Выяснилось, что на борту присутствовал 22-летний американский скейтбордист Джош Нойман и 32-летняя бельгийская парашютистка Никола Беллавиа — знаменитости были приглашены для съемок модного бренда Suspicious Antwerp. Вместе с ними также летел менеджер компании, а управлял воздушным средством один из самых опытных летчиков Исландии.

Туристический самолет Cessna 172 исчез с радаров в четверг, 3 февраля. Более тысячи членов спасательной организации Исландии участвовали в поисках летательного аппарата, одна из его частей была найдена в субботу, 5 февраля, в озере Тингвадлаватн.

Ранее в ноябре 2021 года группа туристов, которая отправилась на прогулку по пляжу в Исландии, попала под мощную волну в море. Троим туристам удалось выбраться из воды и вернуться на пляж, один участник группы пропал без вести — его смыло далеко в море. Последний раз мужчину удалось разглядеть, когда он находился в 200 метрах от берега.

Исландия неоднократно входила в списки самых безопасных стран мира для туристов. Так, согласно исследованию Numbeo, в 2022 году она снова оказалась среди государств с наименьшим риском для путешественников, заняв 132 строчку рейтинга (индекс безопасности 76,47).