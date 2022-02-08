Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристы разбились на самолете в самой безопасной для путешественников стране

В Исландии в результате крушения самолета погиб американский скейтбордист Джош Нойман

Фото: Stefan Auth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Четверо туристов разбились при крушении самолета в Исландии, которая входит в число самых безопасных стран для путешественников. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что спасатели обнаружили тела четырех путешественников на дне крупнейшего озера Исландии Тингвадлаватн 6 февраля. Для поиска спецслужбы использовали подводную лодку и гидролокатор, однако достать погибших с глубины 48 метров не удалось из-за плохих погодных условий.

Материалы по теме:
«От ужаса я начал шептать» Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
«От ужаса я начал шептать»Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
6 мая
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря

Выяснилось, что на борту присутствовал 22-летний американский скейтбордист Джош Нойман и 32-летняя бельгийская парашютистка Никола Беллавиа — знаменитости были приглашены для съемок модного бренда Suspicious Antwerp. Вместе с ними также летел менеджер компании, а управлял воздушным средством один из самых опытных летчиков Исландии.

Туристический самолет Cessna 172 исчез с радаров в четверг, 3 февраля. Более тысячи членов спасательной организации Исландии участвовали в поисках летательного аппарата, одна из его частей была найдена в субботу, 5 февраля, в озере Тингвадлаватн.

Ранее в ноябре 2021 года группа туристов, которая отправилась на прогулку по пляжу в Исландии, попала под мощную волну в море. Троим туристам удалось выбраться из воды и вернуться на пляж, один участник группы пропал без вести — его смыло далеко в море. Последний раз мужчину удалось разглядеть, когда он находился в 200 метрах от берега.

Исландия неоднократно входила в списки самых безопасных стран мира для туристов. Так, согласно исследованию Numbeo, в 2022 году она снова оказалась среди государств с наименьшим риском для путешественников, заняв 132 строчку рейтинга (индекс безопасности 76,47).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Выбраны лучшие умные колонки
Конкурент Tesla потратит миллиард долларов на электромобили
В Минске задержан начальник отдела сотового оператора за «слив» данных силовиков
Туристы разбились на самолете в самой безопасной для путешественников стране
Женщина решила отказать сестре в роли подружки невесты из-за ее лишнего веса
В Подмосковье мужчине сломали нос за посещение магазина с собакой
Галкин рассказал о чистке снега на территории замка
Россияне пойдут под суд за жестокую расправу над односельчанином
В ФРГ увидели в давлении США на Nord Stream 2 попытку навязать «грязный газ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.