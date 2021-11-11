Мощная волна утянула группу туристов в море во время прогулки по пляжу

Группа туристов отправилась на прогулку по пляжу в Исландии и попала под мощную волну в море — в результате происшествия погиб один мужчина. Об этом сообщает The Reykjavik Grapevine.

В среду, 10 ноября, исландский фотограф и гид Дэвид Келли (David Kelley) находился на пляже Рейнисфьяра. Мужчина заметил группу из четырех туристов, которые гуляли возле пещеры в восточной части побережья. Внезапно на людей обрушились несколько мощных волн подряд, которые утянули их в море.

Троим туристам удалось выбраться из воды и вернуться на пляж, один участник группы пропал без вести — его смыло далеко в море. Последний раз мужчину удалось разглядеть, когда он находился в 200 метрах от берега. Очевидец трагедии сразу же позвонил в службу спасения и рассказал о случившемся.

В поисках туриста задействовали сотрудников полиции, экстренные службы, вертолет и катер. Около 19:00 того же дня спасатели нашли туриста мертвым.

Ранее в ноябре в Болгарии в водах Черного моря, неподалеку от курортного города Варна, нашли россиянина — его заметили с борта мимо проходившего судна. После того как мужчину вытащили из воды, он скончался. Расследование обстоятельств происшествия и причин смерти продолжается.

