Президент России Владимир Путин обозначил дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что ряд идей лидера Франции Эммануэля Макрона, о которых пока еще рано говорить, вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеемся, что обговоренные сегодня вещи Макрон обсудит и в Киеве, посмотрим, как пройдет его встреча там — договорились по итогам созвониться и обсудить», — сказал президент РФ.

8 февраля Киев посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Сообщалось, что политики обсудят ситуацию на Украине, а также требования России по гарантиям безопасности — они, в частности, касаются нерасширения НАТО на восток.