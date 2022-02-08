Путин поручил сделать газ для Вечных огней бесплатным

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» начать бесплатные поставки газа для Вечных огней на территории страны. Об этом говорится в перечне поручений правительству, опубликованных на сайте Кремля.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — сказано в тексте поручения. Ответственными за это поручение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Исполнить его необходимо до 1 мая 2022 года.

Сделать газ для Вечных огней бесплатным месяц назад на заседании президента с правительством предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Путин поддержал эту инициативу. В настоящее время, если поставки в добровольном порядке не оплачивает «Газпром», деньги компании переводят муниципалитеты, на территории которых расположен мемориал.

Также в списке поручений есть составление списка регионов России, где использовать природный газ, поставляемый по единой системе газоснабжения, в качестве основного источника энергии нецелесообразно. После этого правительство и сами субъекты федерации должны представить предложения по экологичной альтернативе природному газу, чтобы их можно было бы экономически эффективно использовать в конкретных условиях. Эту работу надо завершить до 1 сентября.

На этой неделе сообщалось, что в селе Приморка Ростовской области на памятнике солдату Великой Отечественной войны вместо вечного огня установили монитор с его изображением. В администрации поселения объяснили, что денег на настоящий огонь у них нет, к тому же в селе его никогда и не было.