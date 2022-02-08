В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона

В ближайшее время Россия планирует в письменном виде передать в Вашингтон и Брюссель свою точку зрения по гарантиям безопасности, страна настаивает на скорейшем решении такого рода вопросов и выступает против их забалтывания, сказал сенатор Совфеда Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона показали, что, несмотря на разногласия, стороны перешли к дипломатическому пути их разрешения.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе. Путин назвал переговоры содержательными и полезными.

Ключевые вопросы

«Прежде всего, анализируя прошедшие переговоры, нужно понимать, что Макрон выступал не просто как глава Франции, а как руководитель страны-председателя ЕС, и он это не опровергал. Макрон сказал, что у нас есть ряд разногласий, некоторые из них довольно серьезные, но очень хорошо, что наконец мы перешли к дипломатическому пути. С российской стороны прозвучали заявления, что мы готовы продолжать в том же режиме, но призываем к пониманию того, что ключевые вопросы, на которые никто так и не получил ответа, остаются», — подчеркнул Климов.

Эти вопросы, как уже неоднократно заявлял глава России, касаются нерасширения НАТО, а также неразмещения ударных систем у наших границ. Путин добавил, что в ближайшее время страна собирается в письменном виде передать свою точку зрения по этим позициям в Вашингтон и Брюссель.

Это свидетельствует о том, что идет весьма интенсивная попытка дипломатического решения вопросов, поднятых Россией в декабре. Мы настаиваем на скорейшем их решении и выступаем против забалтывания Андрей Климов Сенатор Совфеда

Кроме того, по словам сенатора, важность встречи заключалась еще и в том, что Макрон является одним из участников «нормандского формата», единственного реального механизма, способного реализовать Минские соглашения.

«Здесь тоже звучали заявления, позволяющие рассчитывать на то, что они еще могут выполнить свои функции, хотя действия украинской стороны и усложняют работу в этом направлении», — заключил Климов.

Перед мероприятием в понедельник, 7 февраля, глава Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. При этом он подчеркнул, что «не верит в спонтанные чудеса».