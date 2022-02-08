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Коллега родившей в коллекторе россиянки рассказала о ней

Коллега родившей в коллекторе женщины рассказала, что в семье было не все в порядке

Кадр: Telegram-канал Mash

Коллега россиянки, которая родила в одном из коллекторов Дзержинска, рассказала о ней. По словам женщины, слова которой приводит Telegram-канал «RT на русском», в семье у родившей было не все в порядке.

Она рассказала, что жительница Дзержинска работала швеей и всегда исправно ходила на работу. Забеременев вторым ребенком, она ушла в декрет и еще не вышла.

«Второй ребенок тоже рожден был от тюремщика. Эта ситуация давно уже, оказывается: наркомания началась еще при второй беременности», — объяснила коллега.

Об инциденте в подмосковном Дзержинске стало известно 8 февраля. Россиянка родила ребенка в коллекторе около Желнинского моста на глазах у своего двухлетнего сына. В городской администрации отметили, что здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает.

По словам ее знакомой, жительница Дзержинска резко изменилась после появления в ее жизни нового мужчины и пристрастилась к наркотикам.

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Никита Абрамов
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