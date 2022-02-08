Соседи рассказали о родившей на глазах у сына в коллекторе россиянке

Жительница Дзержинска, которая родила в коллекторе на глазах у двухлетнего сына, после встречи с сожителем пристрастилась к наркотикам. Об этом рассказала «Газете.Ru» знакомая россиянки.

Собеседница заверила, что женщину никто не выгонял из дома. По ее мнению, жительница Дзержинска резко изменилась после появления в ее жизни нового мужчины. «Бегала по городу с двухлетним ребенком. Родственники ее искали, дома у нее был еще один 13-летний сын», — заявила женщина.

Соседи отметили, что женщина до знакомства с сожителем была в декрете, ей помогала сестра. По их словам, до того, как уйти в декретный отпуск, россиянка работала швеей. Как утверждают соседи, недавно женщину поставили на учет в психоневрологическом диспансере.

Ранее бывший муж жительницы Дзержинска рассказал, что она всегда была нечистоплотной. Россиянин добавил, что экс-супруга никогда не думала о воспитании детей и не кормила их нормально.

О том, что россиянка родила ребенка на глазах у сына в коллекторе, стало известно ранее во вторник, 8 февраля. В администрации города рассказали, что родившая ребенка женщина находится в стабильном состоянии, здоровью младенца также ничего не угрожает.

Россиянка находилась под наблюдением органов опеки, комиссия по делам несовершеннолетних до инцидента посещала ее квартиру. На опубликованных с места происшествия кадрах видно спасателей, которые выносят двухлетнего малыша наружу. Затем сотрудники МЧС помогают выбраться самой женщине.