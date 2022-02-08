Бывший муж рассказал о родившей в коллекторе на глазах у сына россиянке

Жительница города Дзержинска Нижегородской области, которая родила ребенка в тепловом коллекторе на глазах у сына, не заботилась о детях. О россиянке рассказал ее бывший муж, назвав ее нечистоплотной, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ей пофиг на все. Она нечистоплотная», — сказал бывший супруг.

Он добавил, что женщина никогда не думала о воспитании детей и не кормила их нормально. Рожденный ребенок у нее — третий, рассказал бывший муж россиянки.

По его словам, старший 13-летний сын живет с ним, а двухлетний ребенок, который видел роды матери, остался с ней после развода. Женщина живет в общежитии с новым партнером, с которым познакомилась в интернете.

О том, что россиянка родила ребенка на глазах у сына в коллекторе, стало известно ранее во вторник, 8 февраля. В администрации города рассказали, что родившая ребенка женщина находится в стабильном состоянии, здоровью младенца также ничего не угрожает.

Россиянка находилась под наблюдением органов опеки, комиссия по делам несовершеннолетних до инцидента посещала ее квартиру. На опубликованных с места происшествия кадрах видно спасателей, которые выносят двухлетнего малыша наружу. Затем сотрудники МЧС помогают выбраться самой женщине.