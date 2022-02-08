Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео с родившей в коллекторе на глазах у сына россиянкой

В сети появилось видео с женщиной, родившей в коллекторе в Дзержинске

В сети появилось видео с россиянкой, которая родила в коллекторе на глазах у своего двухлетнего сына в Дзержинске Нижегородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно спасателей, которые выносят двухлетнего малыша наружу. Затем сотрудники МЧС помогают выбраться самой женщине.

Об инциденте стало известно ранее 8 февраля. Женщина залезла в коллектор около Желнинского моста вместе со своим двухлетним сыном, после чего родила там ребенка. В этот момент ее сожитель и отец новорожденного находился наверху. По его словам, их выгнали из дома.

В свою очередь в городской администрации объяснили, что у пары было свидание в этом месте, во время которого у женщины начались схватки.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о сделке Путина и Макрона
Билли Айлиш помогла задыхающейся фанатке
Известного блогера предупредили об уголовной ответственности за взрыв автомобиля
Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров
Кремль ответил на вопрос о выводе российских войск из Белоруссии
Порошенко призвал ЕС поддержать Украину оружием
Иранец обезглавил 17-летнюю жену и прогулялся с ее головой по улице
Бывший муж рассказал о родившей в коллекторе на глазах у сына россиянке
Американская хоккеистка клюшкой разбила лицо судье в матче на Олимпиаде в Пекине
В России ликвидировали партию «Добрых дел»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.