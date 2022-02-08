Появилось видео с родившей в коллекторе на глазах у сына россиянкой

В сети появилось видео с россиянкой, которая родила в коллекторе на глазах у своего двухлетнего сына в Дзержинске Нижегородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно спасателей, которые выносят двухлетнего малыша наружу. Затем сотрудники МЧС помогают выбраться самой женщине.

Об инциденте стало известно ранее 8 февраля. Женщина залезла в коллектор около Желнинского моста вместе со своим двухлетним сыном, после чего родила там ребенка. В этот момент ее сожитель и отец новорожденного находился наверху. По его словам, их выгнали из дома.

В свою очередь в городской администрации объяснили, что у пары было свидание в этом месте, во время которого у женщины начались схватки.