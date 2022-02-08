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В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров Макрона и Зеленского

Косачев заявил, что визит Макрона на Украину может способствовать соблюдению «Минска-2»

Фото: Офис Президента Украины

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским может стать маленьким шагом вперед в убеждении властей Киева соблюдать Минские соглашения. Об ожиданиях от переговоров рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.

По его словам, у Киева нет своей собственной позиции. Именно поэтому для России необходимо консолидировать позицию Франции, Германии, их союзников по Евросоюзу, а также США с тем, чтобы надавить на Украину, принудить ее к выполнению Минских соглашений, добавил Косачев.

Вместе с тем сенатор выразил надежду, что у французского лидера и канцлера ФРГ Олафа Шольца получится занять самостоятельную позицию. «Мы не призываем их сдать Украину России, повернуться спиной к проблемам юго-востока, ни в коем случае. Мы призываем их занять нормальную европейскую позицию, которая предполагает коллективные решения, где НАТО не является частью решения», — подчеркнул Косачев.

Днем ранее Макрон провел переговоры в Кремле с президентом России Владимиром Путиным — беседа длилась пять часов. По результатам встречи французский лидер сообщил, что достиг основной цели своей поездки — взял с Путина обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

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Юлия Ямпольская
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