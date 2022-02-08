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На Украине призвали Евросоюз перестать смотреть на страну «через призму России»

Дмитрий Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину как на зону влияния России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина нуждается в решительности Европейского союза (ЕС) в вопросе применения «болезненных санкций» против Москвы и амбициозности в отношении Киева. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба высказался на проходящей в украинской столице совместной пресс-конференции с главами МИД Чехии, Австрии и Словакии, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, сегодняшняя ситуация вокруг страны дает уникальную возможность «отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины» и посмотреть на нее как на будущего члена ЕС, чье вступление в союз отвечает интересам самого объединения европейских государств.

Кулеба призвал Евросоюз «перестать смотреть на Украину через призму России» и не воспринимать Киев как зону влияния Москвы. «Надо смотреть на Украину как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС, совместно с которым Евросоюз будет сильнее и экономически мощнее», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что Киев «превратился в центр притяжения международной дипломатии». Визиты иностранных делегаций в украинскую столицу он назвал фактором, который позволяет удерживать ситуацию на границе России и Украины под контролем.

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Георгий Нестеров
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