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На Украине назвали фактор сдерживания России

Глава МИД Украины Кулеба назвал сдерживание России целью визитов западных дипломатов

Фото: Alex Brandon / AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал цель визитов западных дипломатов и иностранных делегаций в Киев. По его словам, они являются фактором сдерживания России. Главу ведомства цитирует ТАСС.

По словам главы МИД, интенсивная дипломатия помогает удерживать ситуацию на границе России и Украины под контролем. «Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии, и это тоже фактор сдерживания для России», — сказал Кулеба.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали стратегию по «сдерживанию» России. В телефонном разговоре стороны обсудили кризис в отношениях двух стран и отметили прогресс в подготовке евроатлантических санкций против Москвы.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

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Алиса Реброва
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