Украина заявила об отсутствии усилий России по деэскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии со стороны России усилий по деэскалации сложившейся ситуации между двумя странами. Об этом 8 февраля сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ войск от границ Украины, не видим сейчас никаких усилий России по деэскалации», — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии в Киеве.

По его словам, «базовый сценарий России» заключается в попытках дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Кулеба заверил, что Киев готовится к любым сценариям, и поблагодарил иностранных партнеров за дипломатическое сдерживание Москвы и укрепление украинской обороны. «Это тоже меры сдерживания России, потому что лучшее сдерживание России — это сильная Украина», — заключил он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина настроена конструктивно и готова искать дипломатическое решение конфликта, но никто не сможет заставить ее пересечь «красные линии».