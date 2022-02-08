На Украине заявили о готовности к диалогу по Донбассу

Киев готов вести диалог по Донбассу и искать дипломатическое решение конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кулебы, Украина настроена конструктивно и готова искать дипломатическое решение. При этом, отметил он, никто не сможет заставить Киев пересечь «красные линии».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не станет вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса. Он подчеркнул, что подобный диалог не предусмотрен Минскими соглашениями.

Президент России Владимир Путин отметил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путем. Глава государства добавил, что Киев постоянно меняет свое отношение к Минским соглашениям, и в настоящее время по-прежнему непонятно, будет ли он их выполнять.