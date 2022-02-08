Путин рассказал о двух попытках Украины решить конфликт в Донбассе военным путем

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном рассказал, что Украина предприняла две попытки решить конфликт в Донбассе военным путем, сообщает РИА Новости.

«Что касается Донбасса. Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда это делать не будут, это разрушит украинское государство. Ну так будут или не будут? Это же вопрос. Вот говорят о гарантиях безопасности с нашей страной, а кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем, после очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные революцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку?» — заявил Путин.

Президент Владимир Путин обратил внимание Эммануэля Макрона на отказ Киева выполнять Минские соглашения. Он также указал, что Украина взяла курс на демонтаж Минских договоренностей.