Путин обратил внимание Макрона на отказ Киева выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве обратил внимание лидера Франции Эммануэля Макрона на отказ Киева выполнять Минские соглашения. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции, передает РИА Новости.

Путин также указал, что Украина взяла курс на демонтаж Минских договоренностей.

«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обозначил дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что ряд идей лидера Франции Эммануэля Макрона, о которых пока еще рано говорить, вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник и продлились чуть более пяти часов.