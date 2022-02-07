Переговоры Путина и Макрона завершились спустя пять часов

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Они продлились чуть больше пяти часов, сообщает РИА Новости.

Главы государств начали беседу один на один, продолжили разговор за рабочим обедом. Лидеры готовятся к совместной пресс-конференции, заявил агентству официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник. Перед встречей президент Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. Кроме того, Макрон добавил, что «не верит в спонтанные чудеса». Во время встречи французский лидер отметил важность украинского вопроса для всей Европы и понадеялся на то, что сможет обсудить его в ходе переговоров.

