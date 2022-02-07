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Макрон заявил о важности украинского вопроса

Президент Франции Макрон на встрече с главой РФ Путиным заявил о важности вопроса Украины

Фото: Администрация Президента России

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о важности украинского вопроса для всей Европы и понадеялся на то, что сможет обсудить его в ходе переговоров. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил... "Нормандский формат", вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы», — заявил Макрон, обращаясь к Путину. По мнению французского президента, лучшее решение, к которому можно прийти, подразумевает прекращение войны и построение стабильности на востоке Украины.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник. Перед встречей президент Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. Кроме того, Макрон добавил, что «не верит в спонтанные чудеса».

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Виктория Кондратьева
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