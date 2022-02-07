На Украине исключили диалог с ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции после переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок исключил возможность прямого диалога Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как уточняет ТАСС, глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что подобный диалог не предусмотрен Минскими соглашениями.

Рассказывая о прошедших переговорах, Кулеба подчеркнул, что проинформировал главу МИД ФРГ о наличии у Киева собственных «красных линий», от которых он не отступится ни при каких обстоятельствах. «Среди этих красных линий первая — мы не пойдем ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — заявил дипломат. — Второе — мы пойдем на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками».

Объясняя, почему Киев не станет вступать в диалог с ДНР и ЛНР, Кулеба заявил, что подобное не предусмотрено Минскими соглашениями. По его мнению, в прямом диалоге между упомянутыми сторонами заинтересована только Россия.

«Ну и третье, я подчеркнул, что украинский народ всегда будет источником решений относительно внешней политики нашего государства и никто не может навязать, куда во внешней политике нам двигаться и что нам делать», — заключил Кулеба.

Ранее сообщалось, что власти Украины обратились к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Если Киев получит желаемое, входящая в комплекс радиолокационная станция сможет отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью России.

7 февраля Кулеба заявил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Он отметил, что названный объем военной помощи не является пределом и в будущем Киев продолжит получать от других стран оружие и снаряжение.