Кайли Дженнер снялась для рекламы нового шоу в платье российского бренда

Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась для рекламы нового шоу The Kardashians в наряде российского бренда NastyaMasha. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram.

Администраторы аккаунта разместили на странице фото 24-летней знаменитости, на котором она позирует в облегающем серо-бежевом платье длины макси с оборками в зоне груди. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. На данный момент упомянутого платья нет в наличии, поэтому его точная стоимость неизвестна.

Поклонники марки обрадовались появлению Дженнер в одежде NastyaMasha, о чем принялись писать в комментариях. «Вау!», «Горячие новости», «А я то думаю! Стилек знакомый», «Воу, крутые!» — хвалили они.

Бренд NastyaMasha, который базируется в Калифорнии, создан близнецами Настей и Машей Ванюшиными. Сестры отучились в Британской высшей школе дизайна в Москве. Выпускную коллекцию девушек показали на показе сезона весна-лето 2020 на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, после чего они решили запустить собственную марку.

В январе Ирина Шейк прошла по улицам в пальто российского бренда Lesyanebo за 109 тысяч рублей. Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в наряде черного цвета. За основу она взяла тренч из искусственной кожи. Образ Шейк дополнили легинсы, высокие ботфорты на каблуках, небольшая сумка, а также солнцезащитные очки и кепка.