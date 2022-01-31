Ирина Шейк прошла по улицам в пальто российского бренда за 109 тысяч рублей

Российская супермодель Ирина Шейк прошла по улицам Нью-Йорка в одежде российской фирмы Lesyanebo. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в наряде черного цвета. За основу она взяла тренч из искусственной кожи отечественной марки, стоимость которого составляет 1043 фунтов стерлингов (почти 109 тысяч рублей). Образ Шейк дополнили легинсы, высокие ботфорты на каблуках, небольшая сумка, а также солнцезащитные очки и кепка.

Московский бренд Lesyanebo был создан дизайнером Олесей Шиповской в 2014 году. По информации на его официальном сайте, одежда марки пользуется популярностью у многих знаменитостей, в том числе у Натальи Водяновой, Елены Перминовой, Евы Чен, Керолайн Вриланд.

В январе 2020 года в одежде российского дизайнера заметили супермодель Джиджи Хадид. Сначала папарацци сфотографировали знаменитость в Нью-Йорке в салатовом брючном костюме оверсайз в компании певца Зейна Малика, а затем на улицах того же города — в сером шерстяном жакете. Все вещи входят в коллекцию бренда Lesyanebo.