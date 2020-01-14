Джиджи Хадид заметили в одежде российского дизайнера

Американскую супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид заметили в США в одежде российской фирмы Lesyanebo. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте компании в понедельник, 13 января.

Сначала папарацци сфотографировали 24-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в салатовом брючном костюме оверсайз в компании певца Зейна Малика, а затем на улицах того же города — в сером шерстяном жакете. Все вещи входят в коллекцию бренда Lesyanebo.

Фото опубликовано @lesyanebo.brand

Поклонники основательницы марки дизайнера Олеси Шиповской порадовались за ее успехи в комментариях. «И верный знак того, что вам просто нужно мечтать громче и амбициознее! Ваши желания слышат», «Фантастика!» — писали русскоязычные пользователи соцсети. «Я одержима этим костюмом», — заявила еще одна подписчица на английском языке.

Московский бренд Lesyanebo был создан дизайнером Олесей Шиповской в 2014 году. По информации на его официальном сайте, одежда марки пользуется популярностью у многих знаменитостей, в том числе у Натальи Водяновой, Елены Перминовой, Евы Чен, Керолайн Вриланд.

Ранее в январе немецко-американская модель Жасмин Сандерс вышла в свет в наряде российского бренда Rasario. Она появилась на ежегодном голливудском мероприятии Gold Meets Golden в ярко-розовом облегающем платье из атласной ткани, которое входит в коллекцию Resort 2020.

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