Популярная американская модель вышла в свет в наряде российского бренда

Популярная немецко-американская модель Жасмин Сандерс вышла в свет в наряде российского бренда Rasario. Видеоролики с ежегодного голливудского мероприятия Gold Meets Golden появились в stories Instagram-аккаунта марки.

На кадрах 28-летняя знаменитость позирует на красной ковровой дорожке в ярко-розовом облегающем платье из атласной ткани. По информации в соцсети, это платье входит в коллекцию Resort 2020. Его стоимость составляет 66 тысяч рублей.

Жасмин Сандерс Фото: Matt Baron / Shutterstock / REX

Московский модный бренд Rasario был открыт в 2012 году модельером Расидой Лакоба. В основном в коллекции марки входят вечерние и коктейльные платья, дизайн которых, согласно данным на сайте марки, навеян красотой абхазских женщин.

Одежда российского производителя пользуется популярностью и у других иностранных звезд. Так, в декабре 2019 года кубино-американская певица Камила Кабельо пришла на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в черном бархатном мини-платье Rasario с пышными атласными рукавами.

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