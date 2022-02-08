Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мать прогнала леопарда палкой и спасла шестилетнюю дочь

Женщина спасла шестилетнюю дочь от напавшего на нее во дворе леопарда

Фото: Globallookpress.com

Жительница индийской деревни Герда, штат Уттар-Прадеш, палкой прогнала леопарда, который напал на ее шестилетнюю дочь, и спасла ее. Об этом сообщает India Times.

Леопард напал на шестилетнюю девочку, когда она играла во дворе. Животное набросилось на ребенка и попыталось утащить его.

В это время мать девочки Рина Деви убирала в доме. Женщина услышала крик дочери, вооружилась палкой и напала на леопарда. Животное скрылось с места происшествия.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря

В результате происшествия девочка получила серьезные травмы лица и головы. Ее госпитализировали. Сообщается, что ребенок находится в критическом состоянии.

Узнав о произошедшем, на место происшествия прибыли представители департамента лесного хозяйства. Предположительно, леопард пришел в деревню из заповедника Нанпара.

Ранее сообщалось, что жительница индийской деревни Бариджхариа, штат Мадхья-Прадеш, почти километр гналась за похитившим сына леопардом и спасла ребенка. Индианка бросилась на леопарда и голыми руками отбила у него сына.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Дайвер случайно нашел гавань древнего города
Выбраны лучшие умные колонки
Конкурент Tesla потратит миллиард долларов на электромобили
В Минске задержан начальник отдела сотового оператора за «слив» данных силовиков
Туристы разбились на самолете в самой безопасной для путешественников стране
Женщина решила отказать сестре в роли подружки невесты из-за ее лишнего веса
В Подмосковье мужчине сломали нос за посещение магазина с собакой
Галкин рассказал о чистке снега на территории замка
Россияне пойдут под суд за жестокую расправу над односельчанином
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.