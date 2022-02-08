Мать прогнала леопарда палкой и спасла шестилетнюю дочь

Жительница индийской деревни Герда, штат Уттар-Прадеш, палкой прогнала леопарда, который напал на ее шестилетнюю дочь, и спасла ее. Об этом сообщает India Times.

Леопард напал на шестилетнюю девочку, когда она играла во дворе. Животное набросилось на ребенка и попыталось утащить его.

В это время мать девочки Рина Деви убирала в доме. Женщина услышала крик дочери, вооружилась палкой и напала на леопарда. Животное скрылось с места происшествия.

В результате происшествия девочка получила серьезные травмы лица и головы. Ее госпитализировали. Сообщается, что ребенок находится в критическом состоянии.

Узнав о произошедшем, на место происшествия прибыли представители департамента лесного хозяйства. Предположительно, леопард пришел в деревню из заповедника Нанпара.

Ранее сообщалось, что жительница индийской деревни Бариджхариа, штат Мадхья-Прадеш, почти километр гналась за похитившим сына леопардом и спасла ребенка. Индианка бросилась на леопарда и голыми руками отбила у него сына.