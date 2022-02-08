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Назван самый выгодный для «наступления» России участок границы Украины

Украинский журналист счел подозрительной ситуацию в Донбассе и предсказал там атаку России

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

На Украине назвали самый выгодный для «наступления» России участок границы. Журналист Юрий Бутусов считает, что таковым является Донбасс, и Киеву стоит обратить на него особое внимание. Об этом Бутусов написал в Facebook.

По наблюдениям украинского журналиста, «оккупированный» Донбасс — единственный регион, где Россия не осуществляет активную переброску войск. Бутусов счел такую ситуацию подозрительной и предсказал вероятную атаку российской армии именно там. «На это стоит обратить внимание. Именно Донбасс — самый выгодный для российского наступления и самый важный для [президента России Владимира] Путина участок», — рассудил он.

Бутусов развил мысль, что маневры на других участках украинской границы — это только прикрытие для нанесения удара в Донбассе. Он также отметил, что «развертывание» российских войск является для Украины реальной угрозой, хотя при этом упомянул, что количество войск «не обеспечивает создание ударных группировок для глубокого наступления».

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Сообщения о якобы планах вторжения России на Украину продолжают тиражироваться украинскими и западными публичными лицами с осени 2021 года. Москва отрицает подготовку военной атаки на Украину, однако анонсировала совместные учения армий России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», которые должны начаться 10 февраля. В рамках этих учений в Белоруссию, по данным ТАСС, перебросили части с Дальнего Востока.

Ранее 8 февраля Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передала, что предотвратила артиллерийский удар со стороны украинской армии. Из ЛНР с января регулярно приходят сообщения о сосредоточении украинцами большой группировки в Донбассе, а также повышении боеготовности украинской армии.

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Дмитрий Настасьев
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