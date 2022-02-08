В ЛНР заявили о предотвращении артиллерийского удара украинской армии

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что предотвратила артиллерийский удар со стороны украинской армии благодаря перехвату украинского беспилотника. Об этом сообщил представитель ведомства Иван Филипоненко в Telegram-канале.

По данным Народной милиции, украинские силовики запустили беспилотный летательный аппарат «ЛЕЛЕКА-100» в районе города Попасная, подконтрольного Киеву. Аппарат способен передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты и передавать их на пункт управления огнем, отмечают в ведомстве.

«Одновременно с этим зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24 бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2 батальона в районе населенного пункта Новоалександровка», — заявили Филипоненко.

По его словам, украинский беспилотник обнаружили и принудительно посадили в районе села Калиново-Борщеватое. Тем самым, утверждает Филипоненко, Народная милиция нейтрализовала угрозу артудара со стороны киевских силовиков.