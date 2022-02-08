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В ЛНР заявили о предотвращении артиллерийского удара украинской армии

Народная милиция ЛНР сообщила о предотвращении артудара и перехвате беспилотника ВСУ

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что предотвратила артиллерийский удар со стороны украинской армии благодаря перехвату украинского беспилотника. Об этом сообщил представитель ведомства Иван Филипоненко в Telegram-канале.

По данным Народной милиции, украинские силовики запустили беспилотный летательный аппарат «ЛЕЛЕКА-100» в районе города Попасная, подконтрольного Киеву. Аппарат способен передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты и передавать их на пункт управления огнем, отмечают в ведомстве.

«Одновременно с этим зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24 бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2 батальона в районе населенного пункта Новоалександровка», — заявили Филипоненко.

По его словам, украинский беспилотник обнаружили и принудительно посадили в районе села Калиново-Борщеватое. Тем самым, утверждает Филипоненко, Народная милиция нейтрализовала угрозу артудара со стороны киевских силовиков.

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Алиса Реброва
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