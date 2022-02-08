Сайт госинформагентства ЛНР атаковали хакеры

Сайт Луганского информационного центра — госинформагентства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) — атаковали хакеры. Об этом сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

По его словам, портал подвергся настолько мощной DDoS-атаке, что система безопасности ресурса не справилась. Сейчас сайт ЛИЦ работает в полном объеме.

Мешковой предположил, что хакерская атака вкупе с блокировкой YouTube-канала ЛИЦ является «информационной диверсией против СМИ, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях в Донбассе».

В июле 2021 года хакер по прозвищу Джокер ДНР взломал сайт Военно-морских сил (ВМС) Украины и опубликовал секретные данные с учений НАТО Sea Breeze-2021. По его словам, к сайту было привязано облачное хранилище данных с секретными документами ведомства. В частности, он обнаружил списки украинских и иностранных участников маневров, проходивших в Черном море.