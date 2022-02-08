Лукашенко подсчитал потраченные на протесты деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в протесты 2020-2021 годов было вложено более шести миллиардов долларов. Главу государства цитирует Telegram-канал агентства БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, те, кто организовывал и вкладывался в белорусские протесты, планировали совершить цветную революцию, а получили «неудавшийся мятеж». При этом президент уверен, что на это были потрачены большие деньги.

«По нашим только подсчетам, то, что мы могли отследить, — больше 6 миллиардов долларов. Для Беларуси это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают», — заявил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что российские бизнесмены финансировали оппозиционеров, которые устраивали массовые протесты в Белоруссии. Глава государства пообещал предоставить документы, подтверждающие его слова, президента России Владимиру Путину.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, по результатам которых действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции были жестко разогнаны силовиками, ряд оппозиционных политиков получили тюремные сроки.