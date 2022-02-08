Лукашенко заявил о попытках подкинуть Белоруссии перед референдумом «дохлятину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу заранее не нравится результат предстоящего в республике референдума, перед голосованием будут предприниматься попытки информационных вбросов и фейков. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, власти отдали судьбу страны в руки белорусского народа. «Но вопрос не в этом. В том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения», — сказал Лукашенко. Он уверен, что так же будет в этот раз.

«До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину, — заявил Лукашенко. — По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось».

Он отметил, что «начали полоскать». «Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал», — добавил Лукашенко.

Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии состоится 27 февраля.

Ранее белорусский лидер заявил, что в протесты 2020-2021 годов было вложено более шести миллиардов долларов.