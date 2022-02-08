Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский рассказал об общих взглядах с Макроном

Зеленский заявил о наличии общих взглядов с Макроном на вызовы для Украины и Европы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с французским лидером Эммануэлем Макроном есть общие взгляды на вызовы, стоящие перед Киевом и Европой в целом. Главу государства цитирует ТАСС.

Зеленский отметил, что Украина очень ценит поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Он также рассказал об одинаковых с Макроном взглядах на вызовы. По словам президента, угрозы в сфере безопасности, которые стоят перед Украиной, Европой и миром в целом требуют «единства и новых проактивных подходов европейского лидерства».

Он также отметил наличие помощи со стороны других европейских партнеров и подчеркнул, что укрепление стойкости и обороноспособности Украины выгодно для всех стран Европейского союза.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
Россиянам дали советы на случай отмены или задержки рейса
Названы рекордно подорожавшие стройматериалы
Врач раскрыла причины выпадения волос после перенесенного COVID-19
Дрона превратили в поводыря
Зеленский рассказал об общих взглядах с Макроном
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
Путин назвал преждевременным отказ от нефти и газа
Российская саночница Иванова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
Россиянин поехал отдыхать в Таиланд и провел отпуск в полевом госпитале
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.