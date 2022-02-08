Макрон заявил о желании Зеленского выполнять Минские соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность выполнять Минские соглашения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера с президентом [России Владимиром] Путиным мы долго обсуждали этот вопрос. И он сам подтвердил готовность соблюдать Минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», — сказал Макрон 8 февраля на совместной пресс-конференции после переговоров с Зеленским в Киеве.

7 февраля в Москве состоялись переговоры Путина и Макрона, которые длились пять часов. По итогам встречи французский президент заявил, что достиг своей главной цели — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине. 8 февраля состоялась встреча Макрона и Зеленского в Киеве.

При этом Путин высказал мнение, что Киев делает противоречивые заявление о необходимости выполнения Минских соглашений. «Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал он.

Зеленский, комментируя позже эту фразу, отметил, что Украина очень терпелива, и в этом заключается ее мудрость.