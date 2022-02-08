Зеленский ответил на фразу Путина про красавицу

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном ответил на фразу Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

Зеленский заявил, что ответит на русском языке, чтобы «автор афоризма понял мой ответ». «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" — это уже перебор небольшой», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина очень терпелива и это важно для всей Европы и россиян. «Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — прокомментировал украинский лидер слова российского коллеги.

Ранее Путин после переговоров с Макроном высказался об отношении Киева к Минским соглашениям. «В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин.

