Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский ответил на фразу Путина про красавицу

Зеленский прокомментировал фразу Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном ответил на фразу Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

Зеленский заявил, что ответит на русском языке, чтобы «автор афоризма понял мой ответ». «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" — это уже перебор небольшой», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина очень терпелива и это важно для всей Европы и россиян. «Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — прокомментировал украинский лидер слова российского коллеги.

Ранее Путин после переговоров с Макроном высказался об отношении Киева к Минским соглашениям. «В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
Макрон высказался о переговорах с Путиным и Зеленским
Франция выделила Украине 1,2 миллиарда евро
Дрон-перехватчик «Волк-18» вышел на испытания
Россияне бросились скупать китайские машины
Появилось видео с места массового ДТП с машиной миллиардера в Москве
Российский иммунолог предрек эволюцию коронавируса после омикрона
Популярная блогерша рассказала о жизни на 20 тысяч долларов в месяц
Путин попросил найти альтернативу газу
В Крыму порассуждали о «шоколадном сердце» Порошенко после его ответа Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.