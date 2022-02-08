Путин обратился к Киеву фразой «нравится не нравится — терпи моя красавица»

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Президент России Владимир Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой «нравится не нравится —терпи моя красавица» и обратился к украинским властям с призывом выполнять договоренности. Видеозапись с пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Москве опубликовал Telegram-канал RT.

По словам главы российского государства, альтернативы Минским соглашениям просто нет, несмотря на то, что их перспективы пока не ясны, а президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил о том, что ему не нравится ни один пункт этих договоренностей.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — подчеркнул Путин.

Макрон в свою очередь добавил, что Минские соглашения являются базовыми для политического урегулирования украинского вопроса.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Путин обратил внимание французского коллеги на отказ Киева выполнять Минские соглашения. Он также указал, что Украина взяла курс на демонтаж Минских договоренностей и игнорирует переговоры с Донецком и Луганском.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник и продлились чуть более пяти часов.

