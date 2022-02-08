Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная пляжная страна задумала отменить карантин для туристов

Малайзия отменит карантин для туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста с 1 марта

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Власти Малайзии задумали с 1 марта полностью освободить туристов от прохождения карантина по приезде в страну. Об этом сообщается на портале Malaysiakini.

С 1 марта все направляющиеся в популярную пляжную страну путешественники должны будут сдать ПЦР-тест перед вылетом, а также пройти повторную проверку на коронавирус по прибытии. В случае отрицательного результата туристов освободят от прохождения карантина.

Тем не менее местное министерство здравоохранения настаивает на постепенной и осторожной отмене ограничений. Например, предлагается запретить въезд иностранным туристам до тех пор, пока показатели ревакцинации в стране не улучшатся: на данный момент в Малайзии привито 80 процентов населения, еще 53 процента получили бустерную дозу препарата.

Ранее в феврале власти Бахрейна упростили правила въезда для иностранных туристов — требование об обязательной сдаче ПЦР-теста перед вылетом отменили для всех путешественников. Теперь проходить тестирование необходимо только по прибытии в страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
Байден рассказал о «вторжении» Германии на Украину
Европа потратит десятки миллиардов евро на независимость от Китая
Малышева назвала неочевидный признак рака кожи
Названы сложные для продажи дома
МИД пообещал зеркально отвечать на действия властей ФРГ против российских СМИ
Популярная пляжная страна задумала отменить карантин для туристов
Цены на электроэнергию в Европе взлетели из-за Франции
МИД Армении вызвал посла Белоруссии после заявления Лукашенко
Назван самый выгодный для «наступления» России участок границы Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.