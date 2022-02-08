Популярная пляжная страна задумала отменить карантин для туристов

Власти Малайзии задумали с 1 марта полностью освободить туристов от прохождения карантина по приезде в страну. Об этом сообщается на портале Malaysiakini.

С 1 марта все направляющиеся в популярную пляжную страну путешественники должны будут сдать ПЦР-тест перед вылетом, а также пройти повторную проверку на коронавирус по прибытии. В случае отрицательного результата туристов освободят от прохождения карантина.

Тем не менее местное министерство здравоохранения настаивает на постепенной и осторожной отмене ограничений. Например, предлагается запретить въезд иностранным туристам до тех пор, пока показатели ревакцинации в стране не улучшатся: на данный момент в Малайзии привито 80 процентов населения, еще 53 процента получили бустерную дозу препарата.

Ранее в феврале власти Бахрейна упростили правила въезда для иностранных туристов — требование об обязательной сдаче ПЦР-теста перед вылетом отменили для всех путешественников. Теперь проходить тестирование необходимо только по прибытии в страну.