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Популярная пляжная страна отменила ПЦР-тесты для туристов

Бахрейн отменил требование о сдаче ПЦР-теста перед вылетом для всех путешественников

Фото: Unsplash

Власти Бахрейна упростили правила въезда для иностранных туристов. Такая информация появилась на сайте Министерства здравоохранения королевства.

Для всех путешественников отменили требование об обязательной сдаче ПЦР-теста перед вылетом — теперь проходить тестирование необходимо только по прибытии в популярную пляжную страну.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что новые правила значительно облегчат транзит через Бахрейн. Например, особой популярностью у россиян пользуются стыковочные рейсы на Мальдивы.

В настоящий момент Бахрейн разрешает въезд россиянам, привитым «Спутником V». После вакцинации должно пройти как минимум 14 дней. Для непривитых туристов старше 12 лет действует семидневный карантин.

Ранее, в январе, Бахрейн сократил количество ПЦР-тестов, которые все иностранные туристы должны сдавать по прибытии в страну. Привитые и переболевшие коронавирусом путешественники обязаны пройти только одно тестирование. До этого их было три — по прибытии, на пятый и десятый дни пребывания.

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Мария Гейн
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