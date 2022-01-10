Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для россиян из-за коронавируса

Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян. Власти Бахрейна сократили количество ПЦР-тестов, которые необходимо сдавать по прибытии в страну. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения королевства.

Согласно нововведениям, с 9 января все приезжающие в страну привитые или переболевшие коронавирусом путешественники (с момента выздоровления должно пройти не более восьми месяцев) обязаны сдать только один ПЦР-тест. Ранее необходимо было проходить три исследования: по прибытии, на пятый и десятый дни пребывания. Стоимость одного тестирования составляет 12 бахрейнских динаров (2,4 тысячи рублей).

Для невакцинированных отдыхающих в возрасте от 12 лет продолжает действовать правило о десятидневном карантине. Детям до 12 лет по-прежнему можно въезжать без прививки и не проходить карантин в том случае, если привиты родители.

Кроме того, смягчены требования к справке об отрицательном тесте на COVID-19, которую необходимо предъявить перед посадкой на самолет. Теперь анализ можно сдать за 72 часа до вылета.

Ранее в декабре власти Болгарии смягчили антиковидные ограничения для иностранных путешественников, в том числе из России. Так, с 18 декабря отдыхающие смогут заселяться в отели горнолыжных курортов и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.