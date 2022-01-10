Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для россиян из-за коронавируса

В Бахрейне разрешили привитым россиянам сдавать только один ПЦР-тест при въезде

Фото: Charles-Adrien Fournier / Unsplash

Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян. Власти Бахрейна сократили количество ПЦР-тестов, которые необходимо сдавать по прибытии в страну. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения королевства.

Согласно нововведениям, с 9 января все приезжающие в страну привитые или переболевшие коронавирусом путешественники (с момента выздоровления должно пройти не более восьми месяцев) обязаны сдать только один ПЦР-тест. Ранее необходимо было проходить три исследования: по прибытии, на пятый и десятый дни пребывания. Стоимость одного тестирования составляет 12 бахрейнских динаров (2,4 тысячи рублей).

Для невакцинированных отдыхающих в возрасте от 12 лет продолжает действовать правило о десятидневном карантине. Детям до 12 лет по-прежнему можно въезжать без прививки и не проходить карантин в том случае, если привиты родители.

Кроме того, смягчены требования к справке об отрицательном тесте на COVID-19, которую необходимо предъявить перед посадкой на самолет. Теперь анализ можно сдать за 72 часа до вылета.

Ранее в декабре власти Болгарии смягчили антиковидные ограничения для иностранных путешественников, в том числе из России. Так, с 18 декабря отдыхающие смогут заселяться в отели горнолыжных курортов и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В МИД России захотели проверить способность США принимать решения
70 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за снегопада
Эксперта отпустили под домашний арест по делу о гибели московского чиновника
Начальник полиции охваченного протестами региона в Казахстане покончил с собой
Самая популярная в мире порнозвезда стала матерью
В Казахстане освобожден объявленный участником беспорядков музыкант из Киргизии
Дочь Урганта снялась в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков
Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для россиян из-за коронавируса
Вильфанд пообещал москвичам необычную погоду на неделе
Россия призвала США и НАТО к гибкости на переговорах по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter