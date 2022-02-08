Россияне массово захотели отдохнуть на майские праздники в одной стране

Россияне массово захотели отдохнуть в одной стране на майские праздники — представители туротрасли зафиксировали рост спроса на поездки в Турцию. Об этом пишут «Известия».

Директор по маркетингу сервиса Travelata Олег Козырев рассказал, что в феврале продажи туров на начало мая уже в десять раз выше, чем в аналогичный период 2021 года. Увеличение спроса на путешествия в праздники отметили и специалисты онлайн-ресурса по поиску и покупке туров Level.travel — объем продаж путевок в 20 раз выше, чем в прошлом году.

При этом, по данным Level.Travel, Турция стала самым популярным направлением для отдыха на майские праздники — на нее приходится 61 процент проданных туров, а в Travelata сообщают о 64 процентах. На втором месте по бронированиям оказался Египет с показателями 13 и 10 процентов соответственно, путешествия по России заняли третью позицию с показателями 8 и 9 процентов.

Представитель турфирмы Tez Tour рассказал, что россияне приобретают туры на майские праздники заранее из-за выгодных по цене предложений. Так, раннее бронирование отдыха может сэкономить туристам до 60 процентов от стоимости путевки, а также позволяет получить повышение категории номеров или типа питания.

Ранее в феврале путешественникам рассказали об эффективных способах сэкономить на отдыхе при покупке авиабилетов. В первую очередь туристам посоветовали выбирать на сайте авиаперевозчиков опцию «гибкие даты», что позволит предложить отдыхающим наиболее выгодные варианты перелета.