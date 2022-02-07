Туристам рассказали об эффективных способах сэкономить на отпуске

Путешественникам рассказали об эффективных способах сэкономить на отдыхе при покупке авиабилетов. Лайфхаки от бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air публикует Metro.

В первую очередь специалисты посоветовали выбирать на сайте авиаперевозчиков опцию «гибкие даты». Они отметили, что использование подобной функции позволяет предложить отдыхающим наиболее выгодные варианты перелета.

По их словам, если в путешествие отправляются несколько человек, то лучше не покупать все проездные документы вместе, поскольку алгоритм авиакомпании автоматически посадит группу вместе и авиабилеты обойдутся дороже. Также путешественникам посоветовали заранее приобретать места — наиболее выгодно покупать билеты за восемь недель до предполагаемой поездки.

Эксперты также порекомендовали туристам, планирующим отпуск за рубежом, искать билеты в валюте пункта назначения, поскольку разница в конвертации валюты может значительно повысить бюджет всего путешествия.

Кроме того, они обратили внимание, что в некоторых случаях выгоднее приобретать билеты туда и обратно отдельно. «Это может быть не всегда так, но во время поиска лучших предложений стоит искать на двух разных вкладках все варианты перелетов», — пояснили собеседники издания.

Наконец, эксперты посоветовали путешественникам следить за акциями и скидками на сайтах перевозчиков и в их социальных сетях. «Многие авиакомпании вознаграждают своих подписчиков, предлагая им эксклюзивные предложения и предоставляя им ранний доступ к распродажам и персонализированным кодам скидок», — заключили эксперты.

Ранее в феврале экономист американской компании Hopper’s Consumer Airfare Index, занимающейся организацией путешествий, Адит Дамодаран рассказал туристам о лучшем времени для покупки авиабилетов на лето. По его словам, стоимость авиаперевозок в ближайшие месяцы будет увеличиваться.

