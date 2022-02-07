Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристам рассказали об эффективных способах сэкономить на отпуске

Эксперты Wizz Air советуют туристам покупать авиабилеты за восемь недель до вылета

Фото: Shutterstock

Путешественникам рассказали об эффективных способах сэкономить на отдыхе при покупке авиабилетов. Лайфхаки от бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air публикует Metro.

В первую очередь специалисты посоветовали выбирать на сайте авиаперевозчиков опцию «гибкие даты». Они отметили, что использование подобной функции позволяет предложить отдыхающим наиболее выгодные варианты перелета.

По их словам, если в путешествие отправляются несколько человек, то лучше не покупать все проездные документы вместе, поскольку алгоритм авиакомпании автоматически посадит группу вместе и авиабилеты обойдутся дороже. Также путешественникам посоветовали заранее приобретать места — наиболее выгодно покупать билеты за восемь недель до предполагаемой поездки.

Эксперты также порекомендовали туристам, планирующим отпуск за рубежом, искать билеты в валюте пункта назначения, поскольку разница в конвертации валюты может значительно повысить бюджет всего путешествия.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

Кроме того, они обратили внимание, что в некоторых случаях выгоднее приобретать билеты туда и обратно отдельно. «Это может быть не всегда так, но во время поиска лучших предложений стоит искать на двух разных вкладках все варианты перелетов», — пояснили собеседники издания.

Наконец, эксперты посоветовали путешественникам следить за акциями и скидками на сайтах перевозчиков и в их социальных сетях. «Многие авиакомпании вознаграждают своих подписчиков, предлагая им эксклюзивные предложения и предоставляя им ранний доступ к распродажам и персонализированным кодам скидок», — заключили эксперты.

Ранее в феврале экономист американской компании Hopper’s Consumer Airfare Index, занимающейся организацией путешествий, Адит Дамодаран рассказал туристам о лучшем времени для покупки авиабилетов на лето. По его словам, стоимость авиаперевозок в ближайшие месяцы будет увеличиваться. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обязанностях Поклонской на посту замглавы Россотрудничества
Зампостпреда России при ООН осудил создающие «помехи миру» западные санкции
В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма COVID-19
Евросоюз и США договорились устранять риски европейскому энергоснабжению
Крупнейшие компании мира провалили планы спасения планеты
Взгляды президента Чехии и правительства на оказание Украине помощи разошлись
США заявили о возможности автономии Донбасса при одном условии
Блинкен пригрозил России «глубокими последствиями» в случае вторжения на Украину
Кремль оценил просьбу Украины о размещении противоракетных комплексов
Евросоюз выразил надежду избежать санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.