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Туристам назвали лучшее время для покупки авиабилетов на лето

Экономист из США Адит Дамодаран посоветовал покупать авиабилеты на лето в ближайшее время

Фото: Alejandro Martinez Vasqez / Reuters

Экономист американской компании Hopper’s Consumer Airfare Index, занимающейся организацией путешествий, Адит Дамодаран (Adit Damodaran) рассказал туристам о лучшем времени для покупки авиабилетов на лето. Об этом пишет издание Fortune.

По его словам, стоимость авиаперевозок в ближайшие месяцы будет увеличиваться. Среди факторов, влияющих на повышение цен, Дамодаран назвал растущий спрос, сезонность и скачок цен на авиационное топливо.

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Специалист из США посоветовал не откладывать покупку проездных документов, а приобрести их в ближайшее время. «Хорошее правило — бронировать билеты не позднее чем за три недели до предполагаемой даты отъезда, а в идеале — даже раньше (от четырех до шести недель) для международных поездок», — уточнил он.

Экономист отметил, что стоимость авиабилетов «в последнюю минуту» может значительно возрасти. «В среднем цена увеличивается на 25 процентов за две недели до поездки и еще на 30 процентов в течение последней недели», — добавил специалист.

Ранее в феврале стало известно, что темп роста цен на авиабилеты в экономклассе по России в 2021 году оказался максимальным за последние 10 лет. Средняя стоимость полета в салоне экономкласса в декабре 2021 года составила 5,4 тысячи рублей в расчете на тысячу километров пути, что на 15 процентов (около 710 рублей) выше, чем в январе прошлого года.

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Валентина Процкова
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