Назван необычный способ спасти планету

Сократить выбросы парниковых газов в мире можно, просто напомнив о вреде мясоедения в меню. Такой необычный способ спасения планеты предложили ученые Института мировых природных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Бюро трудовой статистики США, средний американец питается вне дома несколько раз в неделю, а семья в среднем тратит более трех тысяч долларов в год на еду в ресторане. Поэтому Институт мировых природных ресурсов провел исследование с участием шести тысяч человек, которым раздали смоделированное ресторанное меню и попросили выбрать блюда. У большинства участников в меню было напоминание о влиянии потребления мяса на окружающую среду, и это дало результат — люди заказывали больше овощных блюд, а не мясных.

В ходе эксперимента исследователи проверили десять различных напоминаний, а впоследствии из них отобрали пять наиболее удачных. Самым действенным напоминанием оказалось следующее: «Каждый из нас может положительно повлиять на планету. Замена всего одного мясного блюда на овощное позволяет сэкономить выбросы парниковых газов, эквивалентные энергии, используемой для зарядки телефона в течение двух лет. Ваш маленький выбор имеет большое значение».

Соблюдение социальных норм может стать мощным мотиватором для людей. Исследования и раньше доказывали, что своевременные и вежливые напоминания об ответственном поведении могут существенно снизить потребление энергии, объем выбросов мусора и использование полотенец в отелях. В подсказках также оказалось важным сравнение — то есть проведение параллели с зарядкой мобильного телефона.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что для описания блюд из овощей в меню лучше использовать «аппетитные» слова, например, «медленно обжаренный», «карамелизированный» или «богато приправленный». При использовании терминов, связанных с вегетарианством, наоборот, следует быть осторожными, потому что это может отпугнуть покупателя.

Мясоедение напрямую влияет на планету — леса вырубают, чтобы освободить место для скота. Одна корова за год может отрыгнуть до 90 килограммов сильнейшего парникового газа — метана. Компании пытаются решить эту проблему, создавая альтернативы и выращивая мясо в лабораторных условиях. В 2021 году сеть «Макдоналдс» начала продажи бургеров с котлетами из искусственного мяса — McPlant. Эти котлеты разработала компания Beyond Meat, крупнейший на сегодняшний день производитель искусственного мяса.