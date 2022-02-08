Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Оценена возможность передачи антител к COVID-19 с молоком матери

Генетик Исаев заявил, что мать не передает антитела к COVID-19 ребенку с грудным молоком

Фото: Pixabay

Генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев в беседе с Ura.ru оценил возможность передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку при вскармливании грудным молоком. По его мнению, такая вероятность крайне мала.

«Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что когда мама кормит малыша, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться ребенку и защитить его — это несколько радужное представление», — заявил ученый.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Кроме того, специалист отметил, что дети и без того являются наиболее защищенной от коронавируса группой людей. По его словам, он попадает в организм через рецептор, который чаще всего крайне мало экспрессирован у молодых людей. Это же является причиной того, почему дети, как правило, переносят болезнь в легкой форме и имеют сниженные риски осложнений после выздоровления, подытожил Исаев.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург️ заявил, что иммунитет переболевших COVID-19 не обладает хорошей защитой от новых штаммов. Надолго защищает только вакцинация и бустерная доза прививки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» стал причиной разногласий между Германией и Украиной
Раскрыта личность подозреваемого в порче картины ученицы Малевича
Тело российского депутата нашли с огнестрельным ранением
Японский гигант распадется на две части
Ведущая Первого канала назвала причины снижения количества браков
Олимпийский чемпион Кондратюк объяснил ошибки в короткой программе Игр-2022
МИД России назвал условия признания правительства талибов
Оценена возможность передачи антител к COVID-19 с молоком матери
Минобороны Украины заявило об отсутствии «ударных сил» России на границе
Москвичи обсудили стиль одной из самых темных станций столичного метро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.