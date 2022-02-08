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Отряд десантных кораблей России отправился в Черное море

Шесть больших десантных кораблей ВМФ России отправились в Черное море на учения

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Отряд из шести больших десантных кораблей ВМФ России направился в Черное море для участия в учениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суда «Королев», «Минск» и «Калининград» на данный момент находятся в проливе Дарданеллы, а корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут в Черное море через сутки.

Ранее стало известно, что два десятка судов Балтийского флота России вышли в море и приступили к учениям. Отмечается, что в дальний поход отправились корветы «Стойкий» и «Сообразительный».

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Никита Абрамов
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