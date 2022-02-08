Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Китайская спортсменка вышла за медалью в украшениях на два миллиона рублей

Фристайлистку Гу Айлин заметили на Олимпиаде в украшениях Tiffany на два миллиона рублей

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Получившая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине китайская фристайлистка Гу Айлин взошла на пьедестал в украшениях стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщает WWD.

Во время церемонии награждения спортсменка сняла перчатки Anta и продемонстрировала болельщикам четыре кольца из драгоценных металлов, изготовленных мастерами ювелирного дома Tiffany. По информации издания, на одной руке Айлин было кольцо Tiffany T из розового золота с бриллиантами за 2100 долларов (161 тысяча рублей) и золотое кольцо Tiffany 1837 Makers за 2400 долларов (184 тысячи рублей), а на другой — кольцо Elsa Peretti из розового золота с бриллиантами за 1300 долларов (100 тысяч рублей) и кольцо-печатка из серебра за 600 долларов (46 тысяч рублей).

Кроме того, во время церемонии поднятия флага на руке чемпионки заметили браслет Tiffany Knot из желтого золота с бриллиантами за 22 тысячи долларов (почти 1,7 миллиона рублей).

Гу Айлин является амбассадором 26 брендов, в числе которых — Louis Vuitton, Estee Lauder, IWC, Victoria’s Secret, а также Cadillac и Visa. По оценкам китайской прессы, она заработала более 34,6 миллиона долларов на рекламе (2,6 миллиарда рублей).

Ранее в феврале журналисты издания Forbes выбрали команды, которые вышли на парад спортсменов во время церемонии открытия Игр в Пекине в самой стильной экипировке. Среди них оказались атлеты из США, Канады, России, Китая и других стран.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены выступят в 15 дисциплинах семи видов спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
Байден рассказал о «вторжении» Германии на Украину
Европа потратит десятки миллиардов евро на независимость от Китая
Малышева назвала неочевидный признак рака кожи
Названы сложные для продажи дома
МИД пообещал зеркально отвечать на действия властей ФРГ против российских СМИ
Популярная пляжная страна задумала отменить карантин для туристов
Цены на электроэнергию в Европе взлетели из-за Франции
МИД Армении вызвал посла Белоруссии после заявления Лукашенко
Назван самый выгодный для «наступления» России участок границы Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.