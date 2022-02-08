Китайская спортсменка вышла за медалью в украшениях на два миллиона рублей

Получившая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине китайская фристайлистка Гу Айлин взошла на пьедестал в украшениях стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщает WWD.

Во время церемонии награждения спортсменка сняла перчатки Anta и продемонстрировала болельщикам четыре кольца из драгоценных металлов, изготовленных мастерами ювелирного дома Tiffany. По информации издания, на одной руке Айлин было кольцо Tiffany T из розового золота с бриллиантами за 2100 долларов (161 тысяча рублей) и золотое кольцо Tiffany 1837 Makers за 2400 долларов (184 тысячи рублей), а на другой — кольцо Elsa Peretti из розового золота с бриллиантами за 1300 долларов (100 тысяч рублей) и кольцо-печатка из серебра за 600 долларов (46 тысяч рублей).

Кроме того, во время церемонии поднятия флага на руке чемпионки заметили браслет Tiffany Knot из желтого золота с бриллиантами за 22 тысячи долларов (почти 1,7 миллиона рублей).

Гу Айлин является амбассадором 26 брендов, в числе которых — Louis Vuitton, Estee Lauder, IWC, Victoria’s Secret, а также Cadillac и Visa. По оценкам китайской прессы, она заработала более 34,6 миллиона долларов на рекламе (2,6 миллиарда рублей).

Ранее в феврале журналисты издания Forbes выбрали команды, которые вышли на парад спортсменов во время церемонии открытия Игр в Пекине в самой стильной экипировке. Среди них оказались атлеты из США, Канады, России, Китая и других стран.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены выступят в 15 дисциплинах семи видов спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.