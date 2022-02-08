Предложения России по безопасности сравнили с мюнхенской речью Путина

Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина в 2007 году можно сравнить с современными предложениями по гарантиям безопасности. Как и 15 лет назад, назрел момент, чтобы публично обсудить с западными странами волнующие вопросы, считает директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Появление красной линии

Мюнхенская речь Владимира Путина фактически обозначила разницу политических взглядов, образовавшуюся к 2007 году между Россией и коллективным Западом, отметил Коновалов.

«До 2007 года эти вещи на Западе старались не замечать. Политически это никак не обсуждалось. Тем не менее, руководство России и президент отмечали все это для себя и понимали, что в какой-то момент необходимо публично обозначить этот сложившийся водораздел и уже начавшую появляться красную линию, за которую не стоит заходить», — рассказал военный эксперт.

Момент для речи был выбран удачно, подметил он. «Отступать было уже некуда. НАТО нарушало все договоренности по поводу не продвижения на восток. Было масса всего: Ирак, Югославия и так далее. Все начало превращаться в безумие какое-то. Коллективный Запад, размахивая знаменем демократии, творил военные преступления», — пояснил он.

На Западе большое внимание уделяется информационным кампаниям. Поэтому, считает Коновалов, президентом был избран именно такой путь решения назревших проблем — публично их обозначить.

Главная цель этой речи была в том, чтобы публично заявить о негативных изменениях в европейской и мировой политике, виновником которых является Запад Иван Коновалов Политолог

Публично заявив о проблемах, президент России изменил политическую реальность, сообщил он. «По сути для Европы это был новый знаковый момент в XXI веке. Если мы говорим о знаковых событиях того времени, то первым была атака террористов на башни близнецы в 2001 году, а вторым — мюнхенская речь президента России», — указал политолог.

Начало долгого пути

Цель речи состояла не в том, чтобы обострить ситуацию, подчеркнул Коновалов. «Президент просто обозначил опасные тенденции, по поводу которых нужно принимать решения, нужно начинать договариваться, иначе мир сползет во вторую холодную войну», — отметил он.

Западное общество совершенно индифферентно отнеслось к речи Путина, считает политолог.

Отношение к России было как к стране, которая проиграла в холодной войне. Однако с того момента просто начался долгий путь к тому, чтобы изменить в целом отношение к России на международной арене Иван Коновалов Политолог

В речи российского лидера не было сюрприза, добавил Коновалов. Многие озвученные им вещи были понятны всем, как внутри России, так и за ее пределами. «Многие эксперты, которые следят за политическим процессом и анализируют его, говорили, что тогда наступил момент, когда президент России должен был об этом сказать. Просто на Западе считали, что будут делать, что хотят, и Россия все стерпит. А вот нет», — отметил эксперт.

Современные аналогии

Мюнхенская речь в 2007 — то же, что предложения России по гарантиям безопасности сейчас, отметил Коновалов. Как и тогда, сейчас наступил момент, когда необходимо публично обсуждать границы, за которые не стоит заступать, если не желаешь мирового конфликта, считает Коновалов.

«Я бы сравнил мюнхенскую речь Путина в 2007 году с нынешними действиями Российской Федерации по гарантиям безопасности. Здесь вопрос так же был выведен в публичное поле для того, чтобы обсудить все то, что в общем назрело, от чего западные коллеги долго и упорно отмахивались», — отметил политолог.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.

Ранее американский журналист Тед Карпентер в своем материале для The National Interest напомнил о сделанном еще в 2007 на Мюнхенской конференции заявлении Владимира Путина, который предупредил о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и НАТО.

По словам автора, тогда это заявление не было услышано Западом, что привело к текущему кризису в Европе. Он посчитал, что тогда тон речи Владимира Путина сочли «воинственным», однако сам Карпентер считает, что в итоге страны НАТО сделали для обострения ситуации больше, чем Россия.