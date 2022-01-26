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В США напомнили о сделанном в 2007 году Путиным предупреждении

The Natonal Interest: Владимир Путин в 2007 году предупреждал о кризисе отношений с НАТО

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин еще выступая на Мюнхенской конференции в 2007 году сделал предупреждение о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и стран НАТО, напомнил журналист Тед Карпентер в своей статье для The Natonal Interest. Однако, отмечает автор материала, это послание не было понято, что привело в результате к кризису отношений между Россией и Западом.

Как пишет Карпентер, речь Путина должна была «развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими». Он отмечает, что тогда российский лидер предупреждал своих западных коллег изменить курс, однако они сочли тон его речи «воинственным» и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. Однако сами государства — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку, заметил журналист.

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«Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности», — указывает Карпентер. По его мнению, в дальнейшем ситуация ухудшалась, поскольку «Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту».

Автор статьи предупредил о серьезных последствиях недальновидности западных политиков в случае, если требования России о гарантиях безопасности будут снова проигнорированы. «Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой», — заключил Карпентер.

Ранее в НАТО раскрыли сроки ответа на предложения России по безопасности. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, письменный ответ будет отправлен на этой неделе. Это будет сделано параллельно с США.

По информации агентства Bloomberg, в своем ответе на предложения по гарантиям безопасности американские власти перечислят действия России, вызывающие опасения у Европы. При этом ответ не будет содержать подробного обсуждения российских требований. Вместо этого Вашингтон планирует перечислить области, в которых западные союзники могут решить проблемы России.

Марина Совина
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