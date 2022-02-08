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Назван способ вернуть излишне уплаченные налоги

Профессор Хаванова заявила об обязанности ФНС уведомить о переплате налогов за 10 дней

Фото: Pixabay

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова заявила, что если у россиян возникла переплата налогов, то соответствующее уведомление появится в личном кабинете гражданина на сайте ФНС, передает агентство «Прайм».

Хаванова назвала способ вернуть излишне уплаченные налоги: россияне имеют право либо получить средства, либо использовать их для закрытия платежей в будущем. Второй вариант предпочтительнее при небольшой сумме переплаты, подчеркнула эксперт, ссылаясь на положения Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

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Специалист заявила об обязанности ФНС уведомить о переплате налогов за десять дней с момента ее обнаружения. Чтобы оформить возврат суммы, следует подать заявление через онлайн-кабинет налоговой или обратиться лично в соответствующий орган. Вместе с документом необходимо предоставить реквизиты для перечисления денег.

Если необходимо вернуть налоговые льготы, о которых стало известно достаточно поздно, то понадобится указать документы, подтверждающие право россиянина на эти выплаты. Однако если у гражданина есть недоимки по налогам, пеням, штрафам, то переплаченная сумма поступит на счет их погашения.

Ранее в России предложили увеличить все пособия. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Марина Совина
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