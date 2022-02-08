Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков разъяснил фразу Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Песков объяснил поговорку Путина о Минских соглашениях призывом к Украине их выполнять

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Фразу президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», прозвучавшую в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве насчет выполнения Киевом Минских соглашений, было сложно перевести на французский язык. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, таким образом президент, обративший к украинским властям, имел ввиду, что если государство взяло на себя обязательства, то надо их выполнять.

«Бьюсь об заклад, это очень тяжело было перевести на французский язык. Президент имел ввиду, если государство взяло на себя обязательства и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства надо выполнять», — объяснил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, он также отметил, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень», в песне которой есть такая же фраза. По мнению Пескова, музыканты позаимствовали фразу из русского фольклора.

Ранее сообщалось, что Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой «нравится не нравится — терпи, моя красавица» и обратился к украинским властям с призывом выполнять договоренности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о сделке Путина и Макрона
Билли Айлиш помогла задыхающейся фанатке
Известного блогера предупредили об уголовной ответственности за взрыв автомобиля
Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров
Кремль ответил на вопрос о выводе российских войск из Белоруссии
Порошенко призвал ЕС поддержать Украину оружием
Иранец обезглавил 17-летнюю жену и прогулялся с ее головой по улице
Бывший муж рассказал о родившей в коллекторе на глазах у сына россиянке
Американская хоккеистка клюшкой разбила лицо судье в матче на Олимпиаде в Пекине
В России ликвидировали партию «Добрых дел»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.