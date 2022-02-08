Песков разъяснил фразу Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Фразу президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», прозвучавшую в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве насчет выполнения Киевом Минских соглашений, было сложно перевести на французский язык. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, таким образом президент, обративший к украинским властям, имел ввиду, что если государство взяло на себя обязательства, то надо их выполнять.

«Бьюсь об заклад, это очень тяжело было перевести на французский язык. Президент имел ввиду, если государство взяло на себя обязательства и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства надо выполнять», — объяснил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, он также отметил, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень», в песне которой есть такая же фраза. По мнению Пескова, музыканты позаимствовали фразу из русского фольклора.

Ранее сообщалось, что Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой «нравится не нравится — терпи, моя красавица» и обратился к украинским властям с призывом выполнять договоренности.