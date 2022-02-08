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Канцлер Германии охарактеризовал разговор с Байденом как «очень личный»

Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что провел «очень личный» разговор с президентом США Байденом
Олаф Шольц и Джо Байден

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

ъКанцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал свой разговор в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом как «очень личный». Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в Тwitter.

«Очень личный разговор подтвердил хорошую прочную связь между нашими странами и показал, что мы полагаемся и можем полагаться друг на друга», — отмечается в сообщении.

Лидеры провели первую после вступления канцлера ФРГ в должность встречу в Вашингтоне. Байден по итогам переговоров заявил, что Германия является одной из ближайших союзниц Соединенных Штатов. Глава Белого дома отметил, что стороны действуют в отношении России в полном согласии друг с другом.

Марина Совина
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