Канцлер Германии охарактеризовал разговор с Байденом как «очень личный»

ъКанцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал свой разговор в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом как «очень личный». Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в Тwitter.

«Очень личный разговор подтвердил хорошую прочную связь между нашими странами и показал, что мы полагаемся и можем полагаться друг на друга», — отмечается в сообщении.

Лидеры провели первую после вступления канцлера ФРГ в должность встречу в Вашингтоне. Байден по итогам переговоров заявил, что Германия является одной из ближайших союзниц Соединенных Штатов. Глава Белого дома отметил, что стороны действуют в отношении России в полном согласии друг с другом.

