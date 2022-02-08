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Назван единственный регион без омикрон-варианта коронавируса в России

Оперштаб назвал Чукотку единственным регионом России, где не выявили омикрон

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Случаи заражения омикрон-штаммом выявлены во всех регионах России, кроме Чукотки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, омикрон был обнаружен в 84 регионах страны.

Ранее предсказавший пандемию Эксперт Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад к марту. По его словам, минимальных чисел заражаемости можно будет ожидать к лету.

Кандидат медицинских наук Анна Кореневич до этого отметила, что в группы риска при заражении омикроном входят те же заболевания, что и у других штаммов. Наиболее опасен он для больных диабетом и ожирением. На тяжелое течение болезни может указывать синий или бледный цвет кожи, а также заторможенность сознания.

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Роман Кирьянов
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